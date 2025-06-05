В Петербурге покажут ретроспективу классики и авторского кино

Летом в петербургских кинотеатрах пройдет серия показов классических и артхаусных фильмов. В программу вошли работы французской «новой волны», итальянской трагикомедии, американского сюрреализма и советского кинолюбительства. Некоторые картины демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Среди ключевых фильмов — «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи (8 июня, Дом Кино), «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, а также культовая драма «Ненависть» Матье Кассовица (впервые в российском прокате). 26 июня в «Авроре» можно будет увидеть комедийную классику — «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Любителей сложного кино ждет «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и документальный фильм «Мир Эндрю Уайета» о знаменитом художнике-реалисте. Также в программу включены экспериментальные ленты в рамках эха фестиваля «Цикл», в том числе редкие образцы советского студийного любительского кино.

Организаторы отмечают, что ретроспектива обращена к зрителям, интересующимся не только историей кино, но и ее перекличками с современностью. Расписание и информация о билетах доступны на сайтах кинотеатров.

Летом в петербургских кинотеатрах пройдет серия показов классических и артхаусных фильмов. В программу вошли работы французской «новой волны», итальянской трагикомедии, американского сюрреализма и советского кинолюбительства. Некоторые картины демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Среди ключевых фильмов — «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи (8 июня, Дом Кино), «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, а также культовая драма «Ненависть» Матье Кассовица (впервые в российском прокате). 26 июня в «Авроре» можно будет увидеть комедийную классику — «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Любителей сложного кино ждет «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и документальный фильм «Мир Эндрю Уайета» о знаменитом художнике-реалисте. Также в программу включены экспериментальные ленты в рамках эха фестиваля «Цикл», в том числе редкие образцы советского студийного любительского кино.

Организаторы отмечают, что ретроспектива обращена к зрителям, интересующимся не только историей кино, но и ее перекличками с современностью. Расписание и информация о билетах доступны на сайтах кинотеатров.