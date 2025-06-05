Звезда «Рабыни Изауры» снова оказалась в Москве

В Москве находится известная бразильская актриса Луселия Сантус, исполнительница главной роли в популярном сериале «Рабыня Изаура». Ее сопровождает сын, 41-летний актер Педро Нешлинг. Визит актрисы вызвал большой интерес у российских поклонников, помнящих сериал.

Актриса и ее сын делятся впечатлениями от посещения Москвы через социальные сети. Педро Нешлинг, сын Луселии Сантус от брака с дирижером Джоном Нешлингом, также является актером. Он работает в театре, снимается в кино и пишет пьесы, продолжая семейную традицию.

Этот визит в Россию не первый для Луселии Сантус. В 2018 году она уже посещала Москву и выражала восхищение городом, в особенности его предновогодним убранством. Пока планы на съемки в России отсутствуют, но совместная поездка с сыном может изменить ситуацию, сообщает Царьград.