В Госдуме предложили признавать многодетными отцов детей от разных браков

Мужчины, воспитывающие и содержащие детей от разных браков, смогут получить статус многодетного отца со всеми положенными льготами. Об этой инициативе рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

В беседе с «360.ru» Антропенко заявил, что статус многодетного отца смогут получить мужчины, у которых трое и более детей от разных браков, при условии их финансового содержания и участия в воспитании. Он отметил, что этот статус предоставляет ряд льгот. Например, в Москве многодетные имеют право на бесплатную парковку.

Отвечая на вопрос о контроле участия в воспитании детей от предыдущих браков, парламентарий предложил учитывать факты оплаты обучения, дополнительных занятий или курсов — это будет считаться подтверждением вовлеченности в жизнь ребенка.