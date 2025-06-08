Денис Родькин, премьер Большого театра, считает Александра Овечкина одним из символов российского хоккея. По его словам, хоккей в России развит на высоком уровне. Родькин отметил значительные достижения Овечкина в НХЛ.

Он высказал желание пообщаться с известным хоккеистом. Родькин также отметил успех российского футболиста Матвея Сафонова, победившего в Лиге чемпионов с ПСЖ. Этот успех, по словам Родькина, подтверждает правильное развитие российского футбола.

Как передает ТАСС, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ. Сейчас на его счету 897 голов. Этот результат является значительным достижением для российского хоккея.

Ранее стало известно, что российский нападающий Александр Овечкин прибыл в Россию.