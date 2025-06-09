Компания сына экс-вице-губернатора Петербурга признана банкротом

Санкт-Петербургский суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Форум», принадлежащей сыну бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Говорунова. Компания имеет задолженность в размере 222,8 млн рублей.
Истец, ООО «О.К.Б.», требует взыскания задолженности, включающей основной долг в 55,6 млн рублей и более чем 167 млн рублей неустойки и пени. Компания «Форум» ранее владела отелем SO St. Petersburg.
Как пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург», суд признал требования ООО «О.К.Б.» законными и назначил временного управляющего. Следующее заседание суда запланировано на 21 октября.