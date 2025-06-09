В Петербурге могут поднять стоимость парковки до 360 рублей

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность повышения тарифов на платных парковках. Предлагается ввести дифференцированные тарифы в зависимости от загруженности улиц.

Наиболее загруженные участки могут стать платными по ставке 360 рублей за час. Базовая ставка может составить 200 рублей, а на менее загруженных улицах – 100 рублей.

Согласно опубликованным в СМИ данным, тарифы будут зависеть от уровня заполняемости парковок.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов выразил мнение о целесообразности частичного увеличения стоимости парковки.

В беседе с Business FM он отметил, что в некоторых районах города, например, в окрестностях Финляндского вокзала, ситуация с парковкой аналогична той, что наблюдается в центральной части города.

В свою очередь автоэксперт Владимир Сажин напомнил, что в Санкт-Петербурге сохраняются самые низкие тарифы на парковку в России. При этом цены не менялись с момента введения платных зон. По его мнению, текущая стоимость парковки в размере 100 рублей недостаточна для поддержания инфраструктуры.