Свыше 70 задержек рейсов наблюдаются в аэропорту Пулково 

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга зафиксированы массовые нарушения расписания авиаперелетов.

Согласно данным онлайн-табло, 73 рейса задерживаются с вылетом, а 33 авиарейса полностью отменены.

Задержки затронули направления в Челябинск, Новокузнецк, Хургаду, Анталию, Тбилиси, Москву и многие другие города. Отменены рейсы в Стамбул, Сочи, Самару, Калининград, Казань и Тегеран.Сообщается, что проблемы с вылетами затронули множество перевозчиков, включая «Аэрофлот», «Победу», Smartavia, Turkish Airlines и «Уральские авиалинии».

Рано утром 24 августа аэропорт принял решение временно приостановить прием и отправку воздушных судов. Данная мера была введена в целях обеспечения безопасности полетов. Параллельно было зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк».