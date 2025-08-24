Вечером в воскресенье 58 рейсов задержано и 68 отменено

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга зафиксированы массовые сбои расписания авиарейсов.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, 58 рейсов задержаны, а 68 полностью отменены.
Затронуты рейсы различных авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», Turkish Airlines, «Уральские авиалинии» и «РусЛайн». Задержки коснулись направлений в Оренбург, Ярославль, Геленджик, Ульяновск, Самару, Ташкент, Минск, Ереван и другие города.
Отменены вылеты в Москву, Калининград, Челябинск, Екатеринбург, Стамбул, Нижневартовск, Анталью, Пермь, Самару и Тюмень.
Напомним, утром 24 августа в Пулково уже было задержано и отменено более 60 рейсов, что привело к временному прекращению операционной деятельности. При этом стоит отметить, что за время многочисленных сбоев в расписании Пулково потерял многие миллионы рублей.