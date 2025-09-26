Академик РАН Некипелов выступил в поддержку ректора Запесоцкого

Академик РАН Александр Некипелов назвал отстранение Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов громом среди ясного неба.

Как сообщает издание «Аргументы недели», экономист охарактеризовал сложившуюся ситуацию как недоразумение, предположив, что за ним могут стоять определенные силы. Некипелов подчеркнул, что хорошо знаком с деятельностью университета и его коллективом.

Академик отметил высокий уровень оснащения вуза, квалификацию преподавателей и качество подготовки студентов. По его словам, эти факты не сочетаются с утверждениями о возможных злоупотреблениях со стороны ректора. Некипелов также указал на юридические несоответствия в процедуре отстранения, отметив, что такие полномочия принадлежат учредителю — профсоюзам.

Экономист выразил обеспокоенность сложившимся положением коллектива университета, поскольку временно исполняющий обязанности ректора может не иметь необходимой юридической поддержки.