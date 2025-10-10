Аферисты выманили у двух пожилых петербуржцев свыше 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге зафиксированы два случая мошенничества в отношении пожилых граждан. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 10 миллионов рублей.

В Адмиралтейском районе 87-летняя жительница Московского проспекта обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств. По данным следствия, неизвестные лица в период с 7 по 9 октября убедили пенсионерку в необходимости проведения процедуры декларирования сбережений для их защиты от мошеннических действий.

Женщина передала курьеру у парадной своего дома денежные средства в размере 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также правоохранители получили сообщение о случае мошенничества в Калининском районе. В полицию с заявлением обратился 79-летний житель улицы Турку. Следуя инструкциям телефонных аферистов, мужчина перевел злоумышленникам четыре миллиона рублей. Кроме того, мошенники убедили пенсионера участвовать в сборе денежных средств с других пожилых жителей Северной столицы. Мужчина думал, что помогает проведению оперативных мероприятий.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.