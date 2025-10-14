Экс-глава военной лаборатории осужден за хищение 196 млн рублей

Суд вынес приговор экс-начальнику научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны (ВА ВКО) Александру Богданову. Фигуранта обвиняют в хищении 195,9 миллиона рублей.

Подсудимый получил четыре года лишения свободы условно с возмещением полной суммы ущерба Министерству обороны, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, с 2015 года на базе военной академии осуществлялся проект по исследованию информационных свойств сигналов, отраженных от воздушных целей. В группу входили Богданов, бывший генеральный директор АО НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и учредитель предприятия Валентин Голубенко. Фигуранты заключали государственные контракты на научно-исследовательские работы в рамках оборонного заказа.

Однако фактически работы не выполнялись или выполнялись в неполном объеме с минимальными затратами, в том числе путем заимствования результатов предыдущих исследований. Из 294 миллионов рублей участники группы похитили почти 196.

Ранее суд вынес приговор Дрогалину, также назначив условное наказание с возмещением ущерба, в то время как Голубенко объявлен в международный розыск.