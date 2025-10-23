Годовая инфляция в России достигла 8,14 процентов

Годовая инфляция в России продолжила рост, достигнув показателя в 8,14 процента.

Так, в период с 14 по 20 октября цены в стране выросли на 0,22 процента. Ранее показатель годового роста потребительских цен находился на уровне 8,08 процента.

В течение третьей недели октября продовольственные товары подорожали на 0,32 процента, причем наибольший рост отмечен на плодоовощную продукцию — 1,94 процента. Непродовольственные товары прибавили в цене 0,29 процента, а стоимость бензина увеличилась на 0,6 процента. Цены на дизельное топливо выросли на 0,4 процента.

Как сообщает издание «Деловой квартал — Санкт-Петербург», дефицит государственного бюджета России за первые шесть месяцев 2025 года вырос втрое. Совет директоров Банка России проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки 24 октября.