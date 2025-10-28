На КАД у Выборгского шоссе временно закроют два съезда

На развязке Кольцевой автомобильной дороги с Выборгским шоссе временно перекроют два съезда для движения транспорта.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения связаны с производством работ по устройству свайных фундаментов для монтажа металлических опор. Полное перекрытие движения будет осуществляться в период с 29 по 31 октября в ночное время суток для минимизации помех транспортным потокам.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский, одновременно закрывать оба съезда не планируется. Продолжительность полного закрытия каждого съезда составит не более чем два часов. Для автомобилистов будут организованы альтернативные пути объезда через разворотную петлю на 17 километре КАД и дорогу в районе гипермаркета «Максидом».

На участках проведения работ установят временные дорожные знаки и специальные ограждения для обеспечения безопасности движения. Также будет смонтирована световая сигнализация с сигнальными фонарями дежурного освещения. Все мероприятия согласованы с соответствующими органами и проводятся согласно утвержденному плану.