В Ленобласти 128 предприятий внедрили принципы бережливого производства

Больше 120 промышленных компаний и организаций Ленинградской области применяют инструменты бережливого производства.

На Зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области были озвучены итоги внедрения принципов бережливого производства. По данным вице-губернатора по экономике Егора Мищерякова, соответствующие инструменты уже успешно применяют 128 предприятий региона.

Мищеряков отметил, что системная работа по повышению производительности труда позволила многим компаниям оптимизировать свои внутренние процессы. Ключевым преимуществом подхода он назвал возможность достичь заметных улучшений без необходимости в крупных капитальных вложениях, сообщает allnw.ru.

На данный момент компании Ленинградской области активно подключаются к реализации нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В эту работу включаются не только промышленные предприятия, но и организации социальной сферы, которые также начинают адаптировать принципы бережливого производства для повышения качества своих услуг и эффективности работы.