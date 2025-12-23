Жители Центрального района боятся поскользнуться из-за новых ограждений

Жители Санкт-Петербурга выразили недовольство новой практикой защиты зеленых насаждений, установив на Старорусской улице защитные экраны из профлиста. Эти ограждения предназначены для защиты кустарников вдоль газонов от противогололедных реагентов в зимний период, однако вызвали критику со стороны градозащитников.

По мнению активистов группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети, такое решение является спорным, так как кустарники и деревья без листьев должны оставаться видимой частью городской среды в любое время года, формируя характерный графический пейзаж.

Некоторые жители города высказали опасения относительно безопасности новых конструкций, отметив, что при падении на них с велосипеда или в гололед можно получить серьезные травмы. Других не устраивает эстетика профлиста — они предлагали использовать прозрачные материалы или вовсе отказаться от подобных ограждений.

С выпадением снега ситуация изменилось. Около спорных ограждений сейчас, действительно, можно поскользнутся. Перепады температур в городе на Неве часто становятся причиной гололеда, а одно неверное движение на участке с низким забором, действительно, может стать причиной травм.

«Лишь бы когда поскользнешься не упасть на этот настил и не пораниться»; «Как защита на время — идея не плоха, Но если кто-то рухнет на этот забор, и не дай боже порежется, что тогда будет? Если это самострой, ну не завидую тем, кто это установил»; «Сегодня шла мимо. Не особо понравилось. Надеюсь, к лету уберут», — пишут подписчики группы.

Часть градозащитников опасается, что эта практика может получить широкое распространение на территории города, что изменит визуальный облик улиц. Дискуссия продолжается в социальных сетях, где петербуржцы обсуждают баланс между защитой зеленых насаждений и сохранением комфортной городской среды.