Петербург обновляет социальную инфраструктуру при участии девелоперов

В Петербурге формируется новый подход к созданию социальных объектов — детские сады и школы становятся не просто типовыми зданиями, а современными, технологичными пространствами, адаптированными к потребностям районов. Особое внимание уделяется не только новому строительству, но и реставрации объектов советского периода, которые обретают вторую жизнь.

Ярким примером стала интеграция дошкольного учреждения в жилой комплекс «МИРЪ» на Миргородской улице: детский сад разместился на первых двух этажах нового здания и рассчитан на три возрастные группы. В 2026 году он будет передан городу, что снизит нагрузку на социальные учреждения городского центра.

Параллельно — после капитального ремонта открылся детский сад на 140 мест в историческом доходном доме Александры Рот на Пушкинской улице: архитектурное наследие сочетается здесь с современными образовательными стандартами. На Лиговском проспекте, в составе жилого комплекса «Куинджи» ведётся строительство ещё одного детского сада на 120 мест.

Школа, созданная вместе с учениками

В рамках застройки на проспекте Большевиков в Невском районе Группа RBI строит новый корпус для школы №14 – на 400 мест. Особенность проекта — дизайн пришкольной территории, разработанный на основе идей, которые предложили сами ученики в рамках конкурса «Твой бюджет в школах». Здесь появятся мини-парк, уличный театр, экспериментальный огород и игровые зоны. Ввод объекта запланирован на середину 2026 года. Одновременно девелопер возводит и два детских сада – одновременно со строительством жилого комплекса «Гений».

Второе дыхание: старый новый сад

Отдельное направление — редевелопмент объектов советской эпохи. Например, в Выборгском районе Группой RBI проведено полное обновление двух детских садов (1956 и 1964 годов постройки), один из которых пустовал около двадцати лет. После капитального ремонта зданий – восстановления несущих конструкций, модернизации инженерных сетей и оснащения современными системами безопасности – два квартала получили фактически новые дошкольные учреждения на 100 и 76 мест.

Сотрудничество бизнеса и города в последние года становится все более важным инструментом развития социальной инфраструктуры Петербурга. За последние пять лет только та же Группа RBI ввела 10 учебных заведений почти на 2000 мест. В планах у застройщика ещё 14 объектов на 3400 мест. Именно системная и долговременная работа девелоперов постепенно меняет облик Петербурга, делая его еще более удобным для жизни и воспитания новых поколений петербуржцев.