В Петербурге судебные приставы передали на нужды СВО 11 конфискованных авто

Судебные приставы Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу в 2026 году передали Министерству обороны РФ 11 транспортных средств, конфискованных у осужденных за уголовные преступления.

В частности, сотрудники Колпинского районного отдела исполнили решение суда о конфискации автомобиля «Мерседес» В-класса. Транспортное средство принадлежало 47-летнему должнику, осужденному по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Судебный пристав передал автомобиль представителю войсковой части по акту о передаче имущества, обращенного в собственность государства, в распоряжение Министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в 2024–2025 годах на нужды специальной военной операции уже было передано 36 транспортных средств.