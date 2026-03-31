Россиянам рассказали о правилах употребления куличей до Пасхи

Священнослужители сообщили о правилах употребления куличей в период Великого поста. Верующим рекомендовали есть пасхальную еду только в день праздника, который в этом году выпадает на 12 апреля.

Священник Сергей Сеньчуков в беседе с NEWS.ru напомнил, что куличи и другую праздничную еду нельзя употреблять до наступления Пасхи. По его словам, это не постная пища, поэтому соблюдающие пост должны пробовать такие блюда только в сам праздник.

Ранее священник Алексей Батаногов заявил, что куличи с колбасой, курицей и другими необычными начинками являются маркетинговым ходом и не имеют отношения к церковным традициям. По его словам, такая продукция нарушает символизм праздника.