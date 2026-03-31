Авито Работа представил инструмент брендирования вакансий

Авито Работа запустил новый инструмент для оформления вакансий, предусматривающий добавление описания, фотографий и коротких видео в карточку предложения. Как сообщили в пресс-службе Авито, решение ориентировано на усиление HR-бренда и привлечение внимания соискателей, в том числе в сегментах с высокой конкуренцией. Согласно данным платформы, 78% соискателей знакомятся с блоком о компании после просмотра креативов, а 98% пользователей, открывавших карточки вакансий с брендированием, изучали описание компании и перечень преимуществ.

«Мы видим, что соискателям важно получать больше информации о работодателе уже на этапе просмотра вакансии, — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. — Это подтверждает, что формат помогает повышать узнаваемость HR-бренда и усиливает интерес к работодателю». В раздел с преимуществами работодатели могут включать транспорт до офиса, пенсионную программу, оплату занятий спортом, корпоративные бонусы и другие позиции.

По итогам 2025 года число вакансий с компенсацией проезда выросло более чем в два раза (+116%), с предоставлением парковки — на 38%, с подарками детям к праздникам — на 37%. Филипп Старков, руководитель отдела подбора персонала Hoff, сообщил, что конверсия из просмотра в отклик на брендированных вакансиях увеличилась на 1,58–2,57% в зависимости от позиции. Ольга Александрова, директор департамента по подбору персонала компании «Дороги и Мосты» (входит в Нацпроектстрой), добавила, что после публикации таких вакансий кандидаты стали воспринимать компанию как более современную, открытую и заботящуюся о своем имидже на рынке труда.