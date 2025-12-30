Плоская Земля, духи и теории заговора: как опыт формирует необычные убеждения

Попытка «Безумного» Майка Хьюза в 2020 году достичь космоса на самодельной ракете, чтобы лично убедиться в форме Земли, является крайним, но показательным примером того, как люди могут приходить к экстраординарным убеждениям.

С точки зрения эволюционной антропологии, повсеместное распространение таких верований, противоречащих научным данным, представляет собой загадку. В новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, предлагается объяснение: люди начинают верить в плоскую Землю, духов или теории заговора по тем же причинам, что и во что-либо еще — их опыт заставляет их думать, что эти убеждения верны.

Ограниченность традиционных объяснений

Традиционно социологи и психологи объясняли подобные верования двумя факторами, не связанными с непосредственным опытом:

Когнитивные искажения: например, склонность видеть преднамеренность и разумный замысел в случайных событиях, что может лежать в основе веры в божественное управление природными явлениями.

Социальная динамика: принятие убеждений для принадлежности к определенной группе или демонстрации своей идентичности, что характерно для некоторых сообществ сторонников теорий заговора.

Хотя эти факторы играют роль, они не дают полной картины. Автор обзора выделяет три ключевых способа, с помощью которых опыт в сочетании с этими факторами формирует необычные убеждения.

Три роли опыта в формировании убеждений

Опыт как фильтр. Опыт определяет, какие именно из множества возможных ложных убеждений получают распространение. Теория плоской Земли успешнее теории о Земле-конусе не потому, что она менее ошибочна, а потому, что повседневный визуальный опыт человека (горизонт кажется плоским) избирательно поддерживает именно эту идею, несмотря на существующие научные доказательства.

Опыт как искра. Необычные, труднообъяснимые переживания служат толчком к формированию столь же необычных объяснений. Классический пример — сонный паралич. Это пугающее состояние, при котором человек обездвижен и часто ощущает присутствие враждебного существа. С научной точки зрения это нейробиологический феномен, но в отсутствие таких знаний человек может интерпретировать его как прямое доказательство существования духов или демонов.

Опыт как инструмент. Люди часто создают целые иммерсивные практики, которые генерируют опыт, подтверждающий их убеждения. Например, в некоторых культурах ритуальное употребление галлюциногенных веществ во время обрядов может вызывать визуализацию духов и голоса предков. Этот мощный субъективный опыт служит для человека прямым «доказательством» истинности связанных с ритуалом верований. Аналогичную роль могут играть интенсивная молитва или медитация.

Значение для общества

Понимание того, что в основе даже самых экстраординарных убеждений часто лежит личный опыт, важно по двум причинам:

Борьба с дезинформацией. Осознание роли опыта (включая созданный медиасредой или риторикой) может помочь в разработке более эффективных стратегий противодействия опасным ложным убеждениям в науке и политике.

Развитие эмпатии. Этот подход способствует большему состраданию. Люди с радикально иными взглядами не обязательно «сумасшедшие» или неискренние. Как и все, они опираются на ту картину мира, которую сформировал их собственный опыт, считая, что факты на их стороне.