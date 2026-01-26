Жителей дома в Адлере не стали расселять из-за угрозы оползня

Жители многоквартирного дома на Петрозаводской улице в Адлере продолжают оставаться в своих квартирах, несмотря на приближающийся к зданию оползень.

Представитель администрации Сочи в беседе с 360.ru заявил, что ситуация с оползнем на Петрозаводской улице в Адлерском районе остается стабильной. По его оценке, прямой угрозы для жизни жителей дома в данный момент нет.

Чиновник пояснил, что проводить активные работы на сыром склоне пока нецелесообразно. Основной мерой остается непрерывное наблюдение. Он подтвердил, что план действий на случай ухудшения обстановки существует. При возникновении реальной опасности людей оперативно разместят в пунктах временного размещения.

Также власти сообщили о введении режима повышенной готовности на этом участке. Управляющая компания уже провела работу по вывозу около 60 кубометров грунта и мусора. Собственнику земельного участка, с которого начался сход селя, направлено официальное представление с требованием принять меры для стабилизации склона.

Глава города Андрей Прошунин провел экстренное совещание 26 января, посвященное угрозе схода селей в Адлерском и Хостинском районах. Он поручил организовать повторный поквартирный обход в доме на Петрозаводской улице, чтобы разъяснить жителям порядок действий.

По информации администрации, опасный холм находится в собственности Росимущества. В адрес ведомства направлено предписание о необходимости ликвидации угрозы.

Ранее стало известно, что оползневые массы забили дренажную систему и вплотную подошли к фундаменту многоквартирного дома. Один из местных жителей заявил, что падающие с размытого склона деревья могут повредить стены первого этажа.