Суббота, 28 марта 2026
$82.13 €95 ¥11.9
10 C
Санкт-Петербург
Общество

В России могут законодательно закрепить меры поддержки паломничества

Михаил Яковлев
Фото: Мойка78

Инициатива Общественной палаты о законодательном закреплении мер поддержки паломничества заслуживает внимания.

Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, этот шаг позволит сохранить культурное наследие и поддержать людей в их духовных поисках.

Действующий закон «О свободе совести» не предусматривает прямой возможности оказания помощи в организации паломнической деятельности. Планируемые поправки призваны исправить это упущение, закрепив сложившуюся практику взаимодействия государства и религиозных объединений.

Иванов пояснил, что паломничество — это не просто частное дело верующих, а важное направление, в котором правительство и общество заинтересованы не меньше религиозных организаций. Помощь в реализации паломнических поездок, по его мнению, является поддержкой граждан в их духовных устремлениях.

Ранее был принят закон, разграничивающий туристическую и паломническую деятельность и закрепляющий исключительное право религиозных сообществ на организацию паломнических поездок. Иванов назвал это важной мерой, поскольку верующие часто становились жертвами недобросовестных турфирм.

Депутат также отметил, что паломничество является мощным фактором развития регионов, сохранения культурного наследия и воспитания молодежи. По его словам, люди, вернувшиеся с фронта и потерявшие близких, нуждаются в духовной поддержке, и паломничество может помочь им обрести исцеление. При этом государство должно обеспечить доступность храмов для людей с ограниченными возможностями — установку пандусов, подъемников и адаптированных маршрутов.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Вы когда-нибудь мечтали испытать весь спектр эмоций за несколько часов?Сеть необычных музеев в самом центре Санкт-Петербурга для всей семьи!Бесплатные экскурсии про мир Средневековья и не только в Музее Казней и Пыток, которые продолжатся медицинскими историями и зрелищными экспонатами в Музее Аномалий Тела. Пощекотав себе нервы, отправляйтесь улыбаться на встречу с персонажами комиксов, кино или компьютерных игр в Музей Супергероев, а следом делать уникальные фото в Дом наоборот и Музей Оптических Фантазий! Для взрослых и детей от любого возраста 0+«Казни и пытки» — прикоснитесь к ужасам инквизиции. Инсталляции, которые не шокируют, а заставляют думать. Для тех, кто ищет историю без цензуры. Осмельтесь заглянуть в темные уголки человеческой истории и познайте ужас и величие человечества!Рекомендуется для посетителей старше 16 лет«Аномалии тела»...
По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb