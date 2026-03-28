В России могут законодательно закрепить меры поддержки паломничества

Инициатива Общественной палаты о законодательном закреплении мер поддержки паломничества заслуживает внимания.

Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, этот шаг позволит сохранить культурное наследие и поддержать людей в их духовных поисках.

Действующий закон «О свободе совести» не предусматривает прямой возможности оказания помощи в организации паломнической деятельности. Планируемые поправки призваны исправить это упущение, закрепив сложившуюся практику взаимодействия государства и религиозных объединений.

Иванов пояснил, что паломничество — это не просто частное дело верующих, а важное направление, в котором правительство и общество заинтересованы не меньше религиозных организаций. Помощь в реализации паломнических поездок, по его мнению, является поддержкой граждан в их духовных устремлениях.

Ранее был принят закон, разграничивающий туристическую и паломническую деятельность и закрепляющий исключительное право религиозных сообществ на организацию паломнических поездок. Иванов назвал это важной мерой, поскольку верующие часто становились жертвами недобросовестных турфирм.

Депутат также отметил, что паломничество является мощным фактором развития регионов, сохранения культурного наследия и воспитания молодежи. По его словам, люди, вернувшиеся с фронта и потерявшие близких, нуждаются в духовной поддержке, и паломничество может помочь им обрести исцеление. При этом государство должно обеспечить доступность храмов для людей с ограниченными возможностями — установку пандусов, подъемников и адаптированных маршрутов.