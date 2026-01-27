В России могут перейти на ежеквартальную индексацию пенсий

Депутаты Государственной думы готовят законопроект о переходе на ежеквартальную индексацию пенсий. Соответствующий документ планируется внести на рассмотрение 27 января.

Законодательная инициатива

Согласно пояснительной записке к законопроекту, авторы предлагают отказаться от существующей практики ежегодного пересмотра пенсионных выплат. В настоящее время индексация проводится один раз в год — с 1 апреля, при этом коэффициент определяется Правительством с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Новая модель предполагает установление ежеквартального порядка индексации. Коэффициент повышения на каждый квартал должен будет рассчитываться правительством исходя из фактических темпов инфляции в стране.

В пояснительной записке к документу указано, что это позволит оперативнее реагировать на рост потребительских цен и сократить временной лаг между подорожанием и увеличением выплат.

Ожидаемые эффекты

Действующий механизм приводит к ситуации «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсий не успевает за инфляцией и снижает реальные доходы пенсионеров. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Сергей Миронов.

По замыслу инициаторов, переход на ежеквартальный пересмотр должен обеспечить оперативную защиту покупательной способности пенсионных выплат в условиях ускорения инфляции.

В пояснительной записке также указывается, что данная мера призвана повысить предсказуемость доходов пенсионеров в течение календарного года, обеспечить им стабильный уровень жизни и в конечном счете укрепить доверие граждан к пенсионной системе в целом за счет внедрения понятного и регулярного механизма корректировки выплат.

Процедура рассмотрения

Предлагаемые изменения затрагивают действующие нормы пенсионного законодательства, в том числе положения Федерального закона «О страховых пенсиях», который также предусматривает ежегодную индексацию.

Законопроект будет официально внесен на рассмотрение Государственной думы 27 января. Его дальнейшая судьба будет зависеть от оценки профильными комитетами.

Обсуждение может коснуться таких аспектов, как методика расчета квартального коэффициента, дополнительные нагрузки на бюджет Пенсионного фонда и общая устойчивость пенсионной системы в условиях частого пересмотра выплат.