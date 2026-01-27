Агентство Бизнес Новостей соберет экспертов для дискуссии о КРТ в Петербурге

Агентство Бизнес Новостей 29 января проведет экспертную дискуссию, посвященную возобновленной программе комплексного развития территорий в Петербурге.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://agentstvo-biznes-novostey.timepad.ru/event/3732385/. С 1 января в городе действует обновленная версия закона о КРТ, которая должна дать новый импульс долго стоявшей на паузе реновации, однако вместе с этим порождает множество практических вопросов.

В фокусе обсуждения окажутся экономические модели проектов, проблема финансирования преобразований, работа с «домами-молчунами» и расстановка ролей между городом, девелоперами и управляющими компаниями. Отдельно эксперты оценят, станут ли УК модераторами процесса или его тормозом, а также что ждет собственников жилья и когда горожане реально увидят первые результаты перезапуска программы.

