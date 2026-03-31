Владение искусственным интеллектом становится профессиональным навыком

Искусственный интеллект уже используют для рутинных задач, освобождая время для сложной работы. Однако многие сотрудники по-прежнему опасаются, что автоматизация приведет к замене человека.

Политолог, исследователь политических коммуникаций Игорь Иванов в беседе с RuNews24.ru сообщил, что технологические изменения традиционно сопровождались подобными опасениями, однако в результате они приводили к снижению доли тяжелого труда и переходу к сложным видам деятельности. По его оценке, ИИ выполняет функцию инструмента повышения продуктивности, беря на себя рутинные операции и высвобождая ресурсы для анализа, принятия решений, обучения и генерации новых идей.

Эксперт указал, что для изменения восприятия важно сделать эффект от внедрения ИИ измеримым. Один из подходов заключается в оценке времени, которое сотрудники перестают тратить на рутинные задачи. По его словам, фиксация таких показателей позволяет воспринимать технологию не как угрозу, а как источник личной выгоды.

Также он отметил, что меняется критерий ценности специалиста: на первый план выходит способность работать со сложными задачами, быстро ориентироваться в новых условиях и использовать современные инструменты. Владение ИИ в этих условиях рассматривается как профессиональный навык, влияющий на развитие карьеры.

Иванов добавил, что организациям важно не только автоматизировать процессы, но и показывать сотрудникам, как используется освободившееся время. Дополнительно он допустил, что сохранение части простых задач может снижать психологическое напряжение и поддерживать ощущение эффективности, выступая элементом внутренней мотивации.