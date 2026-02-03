Больше 40 социальных выплат проиндексированы в России с февраля

Социальный фонд России с 1 февраля провел плановую индексацию более чем 40 видов пособий и выплат. Повышение коснулось широкого круга получателей, включая семьи с детьми, ветеранов и граждан с инвалидностью.

Основные категории получателей и размеры выплат

Социальный фонд России сообщил об индексации широкого спектра социальных и страховых выплат, вступившей в силу с 1 февраля. Как пояснил председатель фонда Сергей Чирков, повышение затронуло свыше 40 различных видов пособий и мер поддержки. Наиболее массовой категорией получателей увеличенных выплат стали граждане, которым назначены ежемесячные денежные выплаты.

В эту группу входят ветераны боевых действий, инвалиды, участники Великой Отечественной, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также Герои России, СССР и Труда.

Для последних размер ежемесячной выплаты теперь составляет 76,5 тысячи и свыше 103 тысяч рублей соответственно. Выплаты гражданам с инвалидностью были увеличены до 6,2 тысячи рублей, при этом точная сумма варьируется в зависимости от установленной группы.

Повышение семейных пособий и материнского капитала

Серьезная часть индексации ориентирована на поддержку семей. Был пересмотрен размер материнского капитала. Сумма сертификата на первого ребенка выросла на 37 тысяч рублей, достигнув почти 729 тысяч рублей.

Размер выплаты при рождении или усыновлении второго ребенка теперь составляет 963 тысячи рублей. Если семья уже получала выплату на первого ребенка, то доплата за второго превысила 234 тысячи рублей. Также было проиндексировано пособие по уходу за ребенком-инвалидом, которое возросло до 11,5 тысячи рублей.

Глава Соцфонда отметил, что принцип индексации обеспечивает соразмерное увеличение выплат для всех социальных групп, будь то поддержка в связи с рождением детей, инвалидностью или иными обстоятельствами.

Автоматический перерасчет

Сергей Чирков в беседе с РИА Новости подчеркнул, что все повышения произведены в автоматическом режиме. Получателям не требуется подавать дополнительные заявления или обращаться в отделения фонда для пересчета сумм. Он также напомнил, что 3 февраля граждане начнут получать единые пособия, которые были увеличены еще в январе.

Помимо социальных выплат, индексация затронула страховые пособия, связанные с трудовой деятельностью. Так, единовременная страховая выплата при несчастном случае на производстве теперь превышает 163,6 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием может достигать 503 тысяч рублей.

Предельный размер ежемесячной страховой выплаты при стойкой утрате трудоспособности установлен на уровне 125,8 тысячи рублей.