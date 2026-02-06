Участникам СВО в Петербурге дадут поручительство по кредиту до 10 млн рублей

Участники СВО из числа предпринимателей Санкт-Петербурга теперь могут получить поручительство от городского Фонда содействия кредитованию. Сумма поддержки может достигать 10 миллионов рублей.

В городе на Неве расширили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, теперь фонд будет предоставлять поручительства предпринимателям и юридическим лицам, связанным с участниками специальной военной операции. Максимальная сумма поручительства составляет 10 миллионов рублей, но не больше 50% от общей суммы кредита.

Такой шаг позволит бизнесу привлекать финансирование на оборотные или инвестиционные цели даже при отсутствии собственного залогового обеспечения, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

Право на поддержку имеют индивидуальные предприниматели — участники СВО, а также компании, где доля одного или нескольких участников спецоперации в уставном капитале превышает 50%.

Поляков отметил, что поддержка предпринимательства является одним из ключевых приоритетов развития города. По его данным, в 2025 году бизнесмены в Северной столице с помощью поручительств фонда привлекли свыше 13,6 миллиардов рублей.