Вылет почти 30 самолетов по расписанию из Пулково в четверг

В аэропорту Пулково после ночных временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержаны 22 рейса и отменен вылет шести самолетов.

В Пулково задержаны или отменены около 30 рейсов на вылет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, был задержан вылет 22 самолетов, в том числе в Анталью, Хургаду и Москву. Также зафиксирована отмена шести рейсов, включая направления в Москву и Стамбул.

Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в аэропорту с 1:10 до 2:52, сообщили в пресс-службе Росавиации. После возобновления работы в Пулково пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания.

Напомним, что в ночь на 26 марта в Санкт-Петербурге отменили угрозу беспилотных летательных аппаратов. Режим угрозы был снят в три часа ночи.