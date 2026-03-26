Общество

Вылет почти 30 самолетов по расписанию из Пулково в четверг

Александра Лошенкова
Фото: abn.agency

В аэропорту Пулково после ночных временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержаны 22 рейса и отменен вылет шести самолетов.

В Пулково задержаны или отменены около 30 рейсов на вылет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, был задержан вылет 22 самолетов, в том числе в Анталью, Хургаду и Москву. Также зафиксирована отмена шести рейсов, включая направления в Москву и Стамбул.

Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в аэропорту с 1:10 до 2:52, сообщили в пресс-службе Росавиации. После возобновления работы в Пулково пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания.

Напомним, что в ночь на 26 марта в Санкт-Петербурге отменили угрозу беспилотных летательных аппаратов. Режим угрозы был снят в три часа ночи.

Китайский зонд с орбиты Марса заснял межзвездный объект 3I/ATLAS

Марсианский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» впервые провел наблюдения межзвездного объекта 3I/ATLAS. В тот момент комета проходила на минимальном расстоянии от Марса. Съемка с орбиты Красной планеты позволила ученым уточнить размеры и динамику пылевых частиц.Наблюдение за объектом проходили в период с 30 сентября по 3 октября 2025 года. Это первый случай, когда китайская межпланетная миссия использовалась для наблюдения далекого астрономического объекта в глубоком космосе. Полученные снимки показали изменения в структуре кометной комы и хвоста.Особенность наблюдений заключалась в том, что они велись с точки вне плоскости орбиты кометы. Такой ракурс позволил ученым уточнить размеры и динамику пылевых частиц, которые выбрасываются из ядра. Анализ показал, что в коме присутствуют крупные пылевые частицы, а структура хвоста может формироваться струями вещества с интенсивностью около тонны в...
