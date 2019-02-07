Режиссер «Богемской рапсодии» вычеркнут из списка номинантов на премию BAFTA

О том, что режиссер фильма о Фредди Меркьюри покидает гонку за британскую премию, стало известно седьмого февраля из СМИ. Академия, узнав о секс-скандалах, отказалась от выдвижения Сингера на номинацию «Лучший британский фильм». Специалисты надеются, что обвинения окажутся ложными, но пока что говорят о «несовместимых ценностях». Сам режиссер отрицает, что причастен к какому-то грязному делу.
Напоминаем, что Сингера обвиняют в домогательствах сразу к четыре молодым людям. Жертвы рассказывают, что страдают с тех пор психическими расстройствами и требуют наказания для режиссера.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что возлюбленная Меркьюри станет богаче на 65 миллионов долларов в связи с успехом «Богемской рапсодии». (Элла Андреева, Gazeta.SPb)