Режиссер «Богемской рапсодии» вычеркнут из списка номинантов на премию BAFTA

О том, что режиссер фильма о Фредди Меркьюри покидает гонку за британскую премию, стало известно седьмого февраля из СМИ. Академия, узнав о секс-скандалах, отказалась от выдвижения Сингера на номинацию «Лучший британский фильм». Специалисты надеются, что обвинения окажутся ложными, но пока что говорят о «несовместимых ценностях». Сам режиссер отрицает, что причастен к какому-то грязному делу.