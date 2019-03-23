Погода в Петербурге 23 марта: гололедица утром и дождь днем

Спасатели просят всех водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и тротуарах. Фото: https://pixabay.com

Спасатели просят всех водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и тротуарах. Фото: https://pixabay.com

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” передает, что температура воздуха в этот день прогреется до +7 градусов.

В субботу, 23 марта, в Петербурге синоптики обещают в городе утром гололедицу, а днем небольшой снег. Ветер в этот день, вопреки всем прогнозам спасателей Петербурга, будет юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха, по прогнозам ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, днем будет меняться и максимальным показателем станет +7 градусов тепла.

Утром на дорогах будет небольшой гололед. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

В связи с неблагоприятными погодными условиями утром, спасатели просят всех водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу шторма не будет: МЧС ошиблись в своем прогнозе.