В Петербурге выбрали лучших журналистов 2018 года

Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Представителей средств массовой информации выбирали в рамках ежегодного конкурса “Золотое перо 2018”. Лучших определяли в 13 номинациях.

Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Развлекательным средствам массовой информации уделили внимание, но немного. Итоги конкурса “Золотое перо 2018” подводили накануне в Доме Журналиста на Невском проспекте.

Как сообщает “Фонтанка”, одной из лучших стала журналистка “Новой газеты” Ирина Тумакова. Жюри выделило один ее материал, но в целом осталось в восторге от всей деятельности Тумаковой за 2018 год.

В “Ленэнерго” отметили корреспондента “47News” Виктора Смирнова, а “Группа ЛСР” лучшим признала корреспондент “Фонтанки” Николая Кудина.

В свою очередь, телеканал “Санкт-Петербург” был отмечен за месячную трансляцию чемпионата мира по футболу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подводят итоги конкурса “Золотое перо 2018”.