В Петербурге выбрали лучших журналистов 2018 года

Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Фото: https://pixabay.com
Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Представителей средств массовой информации выбирали в рамках ежегодного конкурса “Золотое перо 2018”. Лучших определяли в 13 номинациях.

Акцент в этом году был сделан на социальные проблемы Петербурга. Развлекательным средствам массовой информации уделили внимание, но немного. Итоги конкурса “Золотое перо 2018” подводили накануне в Доме Журналиста на Невском проспекте.

Как сообщает “Фонтанка”, одной из лучших стала журналистка “Новой газеты” Ирина Тумакова. Жюри выделило один ее материал, но в целом осталось в восторге от всей деятельности Тумаковой за 2018 год.

В “Ленэнерго” отметили корреспондента “47News” Виктора Смирнова, а “Группа ЛСР” лучшим признала корреспондент “Фонтанки” Николая Кудина.

В свою очередь, телеканал “Санкт-Петербург” был отмечен за месячную трансляцию чемпионата мира по футболу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подводят итоги конкурса “Золотое перо 2018”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
золотое перо сми
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»