Институт Турнера в апреле проведет уникальную “операцию отчаяния”

Специально для операции из Великобритании был заказан эндопротез. Фото: https://pixabay.com

Специально для операции из Великобритании был заказан эндопротез. Фото: https://pixabay.com

“Взрослую” операцию проведут 6-летней девочке из Ставрополья. Эндопротезирование локтевого сустава раньше проводили только с 16 лет.

Врачи Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера готовятся провести уникальную и редкую операцию для 6-летней девочки из Ставрополья. Специально для операции из Великобритании был заказан эндопротез, изготовленный по индивидуальному слепку. Об этом сообщает “Piter.TV” со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.

Подобная операция является уникальной, так как проводилась только для пациентов более возрастных. Ее не делали до 16-17 лет. В апреле врачи проведут эндопротезирование локтевого сустава у 6-летней Нины Левиной из Ставрополья.

Врачи сообщают, что точных прогнозов на успешность операции не могут делать. Также неизвестно, как будет восстанавливаться сустав после. Помощь в проведении этой операции оказывает благотворительный фонд “Линия жизни”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге проведут редкую операцию и “превратят” бесполого ребенка в девочку.