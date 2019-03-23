Нэтан Чен взял золото в Чемпионате мира по фигурному катанию

Нэтану Чену 19 лет, он учится в Йельском университете. Фото: instagram nathanwchen

Нэтану Чену 19 лет, он учится в Йельском университете. Фото: instagram nathanwchen

Серебро досталось Юдзуру Ханю, а бронза — Винсенту Чжоу. Россияне не вошли в пятерку лидеров.

Американец Нэтан Чен победил в чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин сегодня в Сайтаме 23 марта. Серебро получил японец Юдзуру Ханю, а бронзу отдали Винсенту Чжоу.

Россияне — Коляда, Лазукин и Самарин — смогли войти в пятерку призеров. Михаил Коляда получил шестое место, Лазукин — 10-ое и Самарин — 12-ое. Это значит, что на следующий чемпионат мира от России отправится только два фигуриста. По крайней мере, Алина Загитова — лучшая в мире.

Нэтану Чену 19 лет, учится в Йельском университете. Трижды он становился лучшим в США и в 2017 году получил звание Чемпиона четырех континентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как Путин отнесся к победе Загитовой на Чемпионате в Японии.