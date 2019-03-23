В Санкт-Петербурге начинается матч “Зенит” — “Аустрия”

Зенит уже объявил состав - Дзюба не играет. Фото: Gazeta.SPb
Зенит уже объявил состав - Дзюба не играет. Фото: Gazeta.SPb

У стадиона ждут тысячи людей — и значительное число подразделений ОМОНа. “Зенит” объявил состав.

Жители Санкт-Петербурга собираются к “Газпром-Арене” на матч “Зенит” — “Аустрия”, он начнется сегодня в 18:00. Корреспондент Gazeta.SPb сообщила, что на подходах к стадиону уже за 40 минут до начала собралась огромная толпа людей — и значительное число подразделений ОМОНа. Матч с австрийской командой является товарищеским, но если “Зенит” проиграет расстроенные болельщики могут попытаться выместить горечь поражения друг на друге или прохожих.

На матч сегодня ждут около 40 тысяч зрителей. Фото: Gazeta.SPb

Как сообщила Gazeta.SPb ранее, на матч ждут до 40 тысяч зрителей. В Петербурге +5 градусов тепла, пасмурно. “Зенит” уже объявил состав: Кержаков — Анюков, Нету, Ракицкий, Набиуллин — Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони — Дриусси, Заболотный.

Сегодня в Петербурге +5 градусов, пасмурно. Фото: Gazeta.sPb

Жители Петербурга обратили внимание на ремонт на станции метро “Новокрестовская” — прибывшие на матч имеют шанс увидеть на эскалаторе голые бетонные стены, сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Gazeta.SPb публикует видео со стадиона перед матчем:

Видео: Gazeta.SPb

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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