В Санкт-Петербурге начинается матч “Зенит” — “Аустрия”

У стадиона ждут тысячи людей — и значительное число подразделений ОМОНа. “Зенит” объявил состав.

Жители Санкт-Петербурга собираются к “Газпром-Арене” на матч “Зенит” — “Аустрия”, он начнется сегодня в 18:00. Корреспондент Gazeta.SPb сообщила, что на подходах к стадиону уже за 40 минут до начала собралась огромная толпа людей — и значительное число подразделений ОМОНа. Матч с австрийской командой является товарищеским, но если “Зенит” проиграет расстроенные болельщики могут попытаться выместить горечь поражения друг на друге или прохожих.

Как сообщила Gazeta.SPb ранее, на матч ждут до 40 тысяч зрителей. В Петербурге +5 градусов тепла, пасмурно. “Зенит” уже объявил состав: Кержаков — Анюков, Нету, Ракицкий, Набиуллин — Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони — Дриусси, Заболотный.

Жители Петербурга обратили внимание на ремонт на станции метро “Новокрестовская” — прибывшие на матч имеют шанс увидеть на эскалаторе голые бетонные стены, сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Gazeta.SPb публикует видео со стадиона перед матчем:

Видео: Gazeta.SPb