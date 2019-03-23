“Зенит” проигрывает “Аустрии” 0:1 после первого тайма

За игрой наблюдают около 40 тысяч зрителей. Фото: Gazeta.SPb

За игрой наблюдают около 40 тысяч зрителей. Фото: Gazeta.SPb

Защитник Флориан Кляйн открыл счет на 35-ой минуте матча. Трое “зенитовцев” получили желтые карточки.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга проигрывает австрийской команде “Аустрия” со счетом 0:1 после первого тайма. Гол забил защитник Флориан Кляйн на 35-ой минуте. К основному времени арбитр добавил 1 минуту.

На “Газпром-Арене” собралось около 40 тысяч зрителей, передает “Зенит”, сейчас на поле +15 градусов. Нету, Дриусси и Кранневиттер получили по желтой карточке, “горчичников” для австрийцев арбитр не объявлял. У ”Зенита” сегодня на поле нет Дзюбы, но с первых минут играют Ригони и Дриусси.

Две команды дважды встречались ранее в Лиге Чемпионов УЕФА в 2013 году: в первом матче на “Петровском” в Петербурге клубы сыграли вничью, но позже в Австрии “Зенит” потерпел крупное поражение: “Аустрия” выиграла со счетом 4:1.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Петербурге начинался товарищеский матч между командами.