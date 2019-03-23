“Зенит” проиграл “Аустрии” в товарищеском матче дома — 0:3

Моментов у ворот австрийцев во втором тайме стало больше, но ни один из них не стал голевым.

“Зенит” проиграл “Аустрии” в домашнем товарищеском матче со счетом 0:3 в субботу 23 марта. Австрийцы открыли счет в середине первого тайма, а во втором еще больше увеличили разрыв. Точку во встрече поставил бразильский нападающий Эвандру, забивший третий мяч на 87-ой минуте матча.

Сине-бело-голубым вскрыть оборону противника так и не удалось — хотя во втором тайме моментов у ворот “Аустрии” стало значительно больше, но ни один из них реализовать не удалось. Не помогли даже шесть замен, сделанных Сергеем Семаком. Игроки “Зенита” получили три желтые карточки, австрийцы — две.

Корреспондент Gazeta.SPb следила за ходом матча и отмечает, что собравшиеся на “Газпром-арена” жители Санкт-Петербурга поддерживали любимую команду изо всех сил, но повлиять на исход игры не смогли.

Видео: Gazeta.SPb

Напомним, после первого тайма “Зенит” проигрывал со счетом 0:1.