Семак рассказал о своих впечатлениях от матча с “Аустрией”

Главный тренер “Зенита” заявил, что доволен игрой Андрея Мостового, который вышел на поле под конец матча.

Главный тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Сергей Семак рассказал о своих впечатлениях от игры “Зенита” после матча “Аустрией” — петербургский клуб уступил в товарищеской игре со счетом 0:3, принимая у себя дома 23 марта.

Семак признал, что крупно проигрывать неприятно, но считает, что результат не должен сказаться на последующих матчах. Тренер заявил, что ему понравилось, как играл Мостовой: по мнению Семака, футболист не боялся мяча и брал на себя инициативу. Напомним, Андрей Мостовой вышел на поле на 72-ой минуте вместо Антона Заболотного, то есть поиграл меньше 20 минут. Сергей Семак заявил, что планирует и далее привлекать в “Зенит” молодых игроков.

Андрей Мостовой (род. 1997 году) играл за “Зенит-2” на позиции полузащитника.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” проиграл “Аустрии” в товарищеском матче.