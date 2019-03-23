В Петербурге ищут организаторов турнира “Чистые Игры”

До самого события осталось меньше двух месяцев — а экологическим активистам в команду нужно еще 15-20 человек.

В Санкт-Петербурге ищут тех, кто помог бы организовать турнир “Чистые игры” — командные соревнования по сборке мусора пройдут — или должны пройти — в 10 районах Санкт-Петербурга 18 мая.

Игры проводят каждый год: участники решают загадки (по экологии), сортируют мусор, ищут артефакты. Обычно участники собирают до 5 т мусора.

В 2019 году организаторам, как следует из их объявления, не хватает 15-20 человек для проведения мероприятия. При этом до самого турнира осталось меньше двух месяцев, а список дел довольно объемный: от организатора требуется найти волонтеров, собрать команду, привлечь участников и собственно провести саму игру.

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