Тутберидзе откровенно рассказала об Олимпиаде-2018 и об уходе матери

Тренер не выложила письмо сразу, так как не хотела показаться слабой. Фото: https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/

Тренер не выложила письмо сразу, так как не хотела показаться слабой. Фото: https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/

Спортсменка решила опубликовать письмо, которое было написано год назад.

Оно появилось в Instagram-аккаунте российского тренера 24 марта. Женщина пишет, что Олимпиада-2018 стала для нее переломным моментом. Все время, пишет Тутберидзе, ее мучали мысли то о дочери, которая осталась совсем одна, то о больной матери. Она, к слову, вскоре умерла от рака головного мозга. За полгода до Олимпийский игр, пишет тренер, из жизни ушел отец.

В послании спортсменка вспомнила также о том, как от нее ушли ученицы, которым она всегда старалась помочь всем, чем могла. Речь идет о Евгении Медведовой, которая уехала из России, чтобы тренироваться с Брайаном Орсеру.

Тутберидзе подчеркнула, что смогла пережить все эти сложные для нее моменты. Раньше она не публиковала письмо из-за того, что многие называли это проявлением слабости.

Под постом собралось уже более двух тысяч комментариев. Люди спорят о том, права ли тренер, а также обсуждают личности ее воспитанниц. Многие сопереживают Тутберидзе, называя ее отличным специалистом.

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