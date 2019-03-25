Погода в Санкт-Петербурге на 25 марта

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” передает, что температура воздуха в этот день прогреется до +6 градусов.

Ночью и утром местами на дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем петербуржцев ожидает небольшой мокрый снег с дождем.

Ветер будет дуть с запада: ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1…-3 гр., днем столбик термометра поднимется до +4…+6 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов обсудил готовность к весенним паводкам с МЧС.

За весь период существования Санкт-Петербург пережил три катастрофических наводнения. Самое сильное случилось 19 ноября 1824 года, тогда вода в Неве поднялась на 4 метра 21 сантиметр.