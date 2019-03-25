Гатчина лидирует по уроню развития ЖКХ. Мнение жителей

Работники ЖКХ. Фото: Моя Гатчина/ВК
Работники ЖКХ. Фото: Моя Гатчина/ВК

Гатчинский район стал лучшим муниципальным образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области. 2-е место занял Волосовский район, 3-е — Киришский. Награды по итогам 2018 года были вручены на торжественной церемонии в здании областного правительства в День работника жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вот только вряд ли с правительственной оценкой согласятся жильцы Гатчинского района, которые всю зиму жаловались в соцсетях на плохую уборку улиц от снега и наледи, несвоевременный вывоз мусора и качество воды.

«Пришла весна. МУП ЖКХ наконец отважилось посыпать улицы песком или отсевом… Великое Вам спасибос от всех кто в эту зиму шмякнулся на необработанном гололеде», — дает оценку работе ЖКХ района житель Гатчины в соц.сети «Вконтакте».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Гатчины жалуются на огромную кучу строительного мусора, который остался лежать во дворе жилого дома после капитального ремонта крыши. Как рассказали очевидцы Gazeta.SPb, мусор лежит там уже месяц.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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