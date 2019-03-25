Гатчина лидирует по уроню развития ЖКХ. Мнение жителей

Гатчинский район стал лучшим муниципальным образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области. 2-е место занял Волосовский район, 3-е — Киришский. Награды по итогам 2018 года были вручены на торжественной церемонии в здании областного правительства в День работника жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вот только вряд ли с правительственной оценкой согласятся жильцы Гатчинского района, которые всю зиму жаловались в соцсетях на плохую уборку улиц от снега и наледи, несвоевременный вывоз мусора и качество воды.

«Пришла весна. МУП ЖКХ наконец отважилось посыпать улицы песком или отсевом… Великое Вам спасибос от всех кто в эту зиму шмякнулся на необработанном гололеде», — дает оценку работе ЖКХ района житель Гатчины в соц.сети «Вконтакте».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Гатчины жалуются на огромную кучу строительного мусора, который остался лежать во дворе жилого дома после капитального ремонта крыши. Как рассказали очевидцы Gazeta.SPb, мусор лежит там уже месяц.