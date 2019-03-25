В Петербурге на популярных маршрутах станет больше автобусов

В Петербурге станет больше автобусов. Фото: Рixabay

В Петербурге станет больше автобусов. Фото: Рixabay

Начиная с 1 апреля в Санкт-Петербурге на самых востребованных маршрутных направлениях увеличится количество автобусов. Об этом сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Планируется ввести дополнительные автобусы на маршруте №196, которые будут перевозить пассажиров с 06:00 до 07:00 к станции метро «Звездная» через остановку «поселок Ленсоветовский».

Также будет продлено время работы маршрутов №375 и 375А.

Маршрут №375, будет оканчивать рейс будет в 23:35 вместо 21:30. Интервалы движения сократятся с 30 до 22 минут.

Движение автобуса №375А, будет начинать движение на 20 минут раньше, в 07:25, а закрываться в 21:25 вместо 17:20.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ремонтные работы в Красногвардейском районе изменили маршруты автобусов.