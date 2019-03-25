Закон о фейковых новостях не действует 1 апреля

Один раз в год журналистам России разрешат публиковать фейковые новости. А именно – в День Смеха, 1 апреля.

Данную информацию сообщил председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин.

Сегодня, 25 марта, в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, что за шуточные новости, которые будут опубликованы в СМИ 1 апреля, наказания не последует.

Кроме того, Вяткин немного прояснил суть нового закона, который вызвал у общественности массу вопросов. Он рассказал, что наказание назначается за самые вопиющие случаи фейковых новостей, которые сознательно направлены на причинение вреда или введение в заблуждение.

Он отметил, что первоапрельские розыгрыши и шутки к плохим последствиям вряд ли могут привести.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Медведев впервые проведет прямой эфире “ВКонтакте”.