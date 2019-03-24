Медведев впервые проведет прямой эфире “ВКонтакте”

Свои вопросы могут направить все зарегистрированные пользователи соцсети. Фото: https://vk.com/dm

Свои вопросы могут направить все зарегистрированные пользователи соцсети. Фото: https://vk.com/dm

Пользователи социальной сети могут задать свои вопросы до 29 марта, а также в процессе эфира. Трансляция будет проходить на нескольких площадках.

Прямой эфир с премьер-министром России Дмитрием Медведевым состоится 29 марта. Об этом сообщает правительство России в социальной сети “ВКонтакте”. Пользователи соцсети могут задать любой интересующий их вопрос.

Подобная трансляция пройдет впервые. Также все желающие смогут задавать вопросы в процессе эфира.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира VKLive 29 марта», — отмечается в сообщении.

Свои вопросы могут направить все зарегистрированные пользователи на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Также трансляции будет проходить на официальной странице премьер-министра “ВКонтакте” и на странице правительства России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Госдумы Сергей Боярский пообщается с петербуржцами в прямом эфире.