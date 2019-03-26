В Ленобласти борются с последствиями зимы

В Ленинградской области продолжают борьбу с последствиями затянувшейся зимы. Только за прошедшие выходные было очищено от снега более 500 километров проезжей части и обочин. Об этом сообщили в понедельник, 25 марта, в комитете по дорожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области.

Также в ведомстве отметили, что на линии круглосуточно работало 162 единицы спецтехники.

Сотрудников дорожных служб на этой неделе ожидает дополнительный объем работы, так ка4к по прогнозам синоптиков Ленобласть в ближайшие дни ожидает гололедица и снег с дождем.

Дорожный комитет Ленинградской области дал поручение районным ДРСУ подготовить солевые растворы для эффективной обработки загруженных трасс Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дороги Ленобласти закроют для грузовиков — на просушку.