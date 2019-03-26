Ртуть на Седова и нефть в Кузьминке: экологи ведут работы

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга отчитался об авариях за неделю.

Экологи Санкт-Петербурга отчитались о работе за прошедшую неделю с 17 по 24 марта. Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию, сейчас специалисты продолжают работу на реке Кузьминке: там в воду попала нефть. Сейчас ее собирают, установлена запруда, всего собрали 33,5 тонн нефти из акватории — это примерно половина цистерны.

Специалисты ведут работы по разливу ртути на ул. Седова у домов 61, 67 и 73. Откуда она взялась — непонятно. Экологи собрали 605 кг отходов, в том числе сняли асфальт с остатками вещества, передают в комитете.

Кроме этого, службы устраняют разлив нефти на пустыре на пересечении Светлановского пр. и Суздальского. Территорию засыпали сорбентом, сообщили в комитете.

За неделю комитет выписал штрафов на сумму 504 тысяч рублей, сообщили в комитете Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что в Санкт-Петербурге дышать всегда будет легче, чем в Москве.