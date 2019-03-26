Бухгалтера петербургской фирмы задержали за мошенничество с зарплатами

Василеостровский районный суд Петербурга признал виновной в совершении мошенничества бухгалтера компании «Гарантия Успеха».

Следствие установило, что подсудимая, находясь в должности ведущего бухгалтера по заработной плате в фирме «Гарантия Успеха», пользуясь служебным положением, от имени более 10 юрлиц оформила в АО «Северо-Западный Сбербанк России» зарплатные карты на сотрудников организаций, которым оказывала услуги по аутсорсингу.

При этом подсудимая вносила удобные для нее правки в приказы о приеме на работу людей, которые фактически уже не работали в организации, после чего, начисляла принятым на работу лицам заработную плату на банковские карты, которые находились в ее пользовании и пользовании ее сожителя. Затем они вместе обналичивали деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Таким образом ей удалось похитить около 25 млн рублей.

Суд признал подсудимую виновной в совершении этих преступлений и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет условно, с испытательным сроком 5 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), члены которой за год похитили более 7 миллионов рублей с банковских карт россиян с помощью перепрограммированных торговых терминалов.