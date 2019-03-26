Билеты и абонементы пополнили копилку “Зенита” на 14 млн евро

Но показатели, считает Медведев, все равно низкие, поэтому в скором времени стадион ждет обновление. Фото: https://pixabay.com

Но показатели, считает Медведев, все равно низкие, поэтому в скором времени стадион ждет обновление. Фото: https://pixabay.com

Такие показатели все равно не удовлетворили президента футбольного клуба. По его словам, хотелось бы достичь показателей “Барселоны”.

За 2018 год футбольный клуб “Зенит” заработал на билетах и абонементах порядка 14 миллионов евро. Об этом в интервью “Спорт-Экспресс” рассказал президент ФК “Зенит” Александр Медведев. Он отметил, что также прибыли принес мерчендайзинг. В дни матчей на “Газпром Арене” он принес 3 млн евро, а кейтеринг – ещё 650 тысяч евро.

Но показатели, считает Медведев, все равно низкие, поэтому в скором времени стадион ждет обновление. По словам Медведева, там может появится музей и “мегамагазин”. Помимо этого, руководство клуба планирует провести встречу с болельщиками “для откровенного разговора обо всём”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возле “Газпром Арены” построят центр водных видов спорта и зону отдыха.