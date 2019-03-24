Возле “Газпром Арены” построят центр водных видов спорта и зону отдыха

Центр будет не более 1335 квадратных метров с монументальным флагштоком. Фото: https://pixabay.com

Центр будет не более 1335 квадратных метров с монументальным флагштоком. Фото: https://pixabay.com

Центр появится на участке земли, который граничит со станцией метро и прилегающей территорией стадиона.

О проекте нового водного центра водных видом спорта на Крестовском острове сообщают сотрудники ФК “Зенит” на официальном сайте. Правительство Петербурга одобрило целевое предоставление АО “Зенит-Арена” земельного участка площадью 24 180 квадратных метров для данного строительства.

Общая площадь нового комплекса, который будет возведен возле стадиона, будет не более 1335 квадратных метров с монументальным флагштоком. Высота флагштока будет соответствовать длине футбольного поля и составит 105 метров. На флагштоке разместят флаг.

Также проект предполагает строительство рекреационной зоны. Возле центра установят уличное освещение, парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы и беседки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Газпром Арена” стал одним из самых посещаемых стадионов мира в 2018 году.