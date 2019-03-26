Кузяеву потребуется около двух месяцев на восстановление

«Зенит» рассказал о том, как прошла операция «сине-бело-голубого» и как скоро он сможет вернуться на поле.

О том, что специалисты хорошо справились со своей задачей, стало известно сегодня, 26 марта. Информация появилась в Instagram-аккаунте футболиста. Автор поста уверяет, что с Далером Кузяевым все будет в порядке. Известно, что оперировали игрока в одной из клиник в Германии, а на реабилитацию он вернется в Россию. Врачи считают, что на восстановление требуется от шести до восьми недель.

Пользователи социальной сети поддержали футболиста и пожелали ему скорейшего возвращения.

«Бедняжка, пусть поправляется быстрее», — пишет девушка в комментариях.

Напоминаем, что Далер Кузяев является не только игроком «Зенита», но также футболистов сборной нашей страны. Он получил травму два месяца назад. Специалисты диагностировали у него повреждение латерального мениска.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что билеты и абонементы пополнили копилку “Зенита” на 14 млн евро.